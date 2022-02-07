РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. В Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства Люберец с 31 января по 6 февраля поступило почти 6 тыс. обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«За прошедший период поступило 5 963 обращения. Основная масса обращений – это обслуживание многоквартирных домов, также начисления МособлЕИРЦ и справки», – сказал Караваев.

Через систему «Инцидент» большинство жителей обратилось по вопросам работы УК АО «ЛГЖТ» по теме наледи и сосулек, а также «МУЖЭП» – по теме протечек в МКД.

На «Доброделе» основная масса вопросов связана с работой УК АО «ЛГЖТ» по теме обслуживания МКД.