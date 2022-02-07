РИАМО - 7 фев. Должность министра здравоохранения Подмосковья займет Алексей Сапанюк, его на этот пост предложил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев ранее предложил назначить зампреда правительства региона – министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову на пост первого зампреда правительства области.

«По министру здравоохранения, как я уже сказал, Алексей Иванович Сапанюк у нас будет, соответственно, представлен на должность министра. Очень надеюсь, что Алексей Иванович и дальше будет усиливать команду. Очевидно, что здравохранение является отдельной большой темой, очень востребованной, сложной. Прошу вас также профессионально относиться к этому и дальше», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Ранее Сапанюк был заместителем министра здравоохранения Московской области.