РИАМО - 7 фев. Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков продолжит курировать в регионе транспортный блок, а также будет отвечать за работу Минэкологии и Минстроя, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Игорь Борисович Тресков продолжит курировать этот (транспортный - ред.) блок, а также напрямую курировать Минэкологии и Минстрой», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Глава региона попросил председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова рассмотреть данные изменения в работе вице-губернатора.

Игорь Тресков работает на должности вице-губернатора Подмосковья с октября 2019 года.

Тресков начал свою трудовую деятельность на юридическом поприще. С 2003 года он работал на руководящих должностях в органах госвласти Якутии. С 2012 года - в министерстве имущественных отношений. Возглавлял Главное управление дорожного хозяйства, а также министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. С сентября 2018 года до октября 2019 года был зампредом правительства региона.