РИАМО - 7 фев. Власти Подмосковья объединят блоки культуры и туризма, чтобы максимально развивать эти направления. Нужно, чтобы музеи и места притяжения в регионе были интересными для жителей и гостей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, Елена Михайловна (Харламова, министр культуры Московской области – ред.), что у нас сегодня культура и туризм будут объединены, для того чтобы придать максимальное внимание и усилие этим двум направлениям», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что в области стоит задача, чтобы и музеи, и места отдыха, притяжения — все было интересным.

«Показателем, мерилом этого, конечно, является поток – поток, интерес к тому или иному событию. Прошу обратить внимание на важность этого направления. В выходные мы обсуждали различные способы коммуникации. Мы видим, как и отраслевики свой вклад делают, в частности, Минспорта. Прошу вас подготовить серьезный концептуальный подход», — заключил губернатор.

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