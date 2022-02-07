РИАМО - 7 фев. В городском округе Красногорск будет построено 4 новые поликлиники. Возведение медучреждений планируется закончить к 2024 году, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волков.

«У нас большие планы: до 2024 года еще построить, соответственно, 4 поликлиники с посещаемостью более 1 тыс. мест», – отметил Волков на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Также Волков рассказал об обращениях жителей муниципалитета в медучреждения. С утра понедельника одну из крупнейших поликлиник муниципалитета в микрорайоне Павшинская Пойма уже посетили 93 человека. Каждый посетитель обязан пройти термометрию. Если температура организма превышает 37 градусов, его направляют в отдельный поток пациентов.

Волков добавил, что число обращений жителей муниципалитета по системе 122 снижается.