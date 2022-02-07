РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. На территории городского округа Люберцы с 31 января по 6 февраля произошло 3 пожара, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории гарнизона пожарные подразделения совершили 54 выезда. Из них 5 выездов – на пожары, 2 пожара произошло в городе Дзержинский, 3 – в Люберцах», – сказал Катаев.

2 февраля в квартире дома 14 на улице Новой на площади 10 кв. м обгорели личные вещи, закоптились стены и потолок. В этот же день в доме 4, корп. 3 на улице Авиаторов в гаражном боксе обгорели личные вещи. В доме 4 на улице Ленина в Краскове 5 февраля обгорели кровать и личные вещи. Пострадавших нет.

Как предотвратить пожар в квартире: правила безопасности>>