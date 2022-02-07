РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. В микрорайоне Климовск Подольска заработал Telegram-чат по вопросам уличного освещения, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Telegram-чат «Уличное освещение Климовск» заработал в целях оперативной отработки обращений, связанных с восстановлением работоспособности сети уличного освещения. Жители микрорайона Климовск в круглосуточном режиме могут скидывать заявки по нерабочим фонарям, линиям. Теруправление, в свою очередь, будет направлять в обслуживающую организацию собранные за день заявки для проведения восстановительных работ.

Для формирования заявок просят скидывать в данный чат точный адрес и фотографию неработающего фонаря. Вступить в него можно по ссылке.