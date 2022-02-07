РИАМО - 7 фев. Московское областное УФАС России приняло решение внести сведения об ООО «Профресурс» в реестр недобросовестных поставщиков. Суд поддержал это решение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Обращение в Подмосковное УФАС РФ поступило от Раменской центральной районной больницы после того, как ООО «Профресурс» отказалось исполнять контракт на выполнение аварийно-восстановительных и непредвиденных работ.

Антимонопольное ведомство рассмотрело обращение и признало действия компании не соответствующими закону. В связи с этим было принято решение внести сведения об организации в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «Профресурс» не согласилось с принятым решением и обратилось в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел требования компании, отказал в их удовлетворении и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС РФ.