РИАМО - 7 фев. Свыше 20 новых медицинских объектов запланировано открыть на территории Подмосковья в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы продолжаем большую программу строительства и капитального ремонта медучреждений. 23 новых медобъекта, включая 12 поликлиник, мы должны открыть в этом году», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он отметил, что важно внимательно подбирать застройщиков на объекты, контролировать строительные работы.

На активное строительство и модернизацию медицинских объектов в Московской области из бюджета выделили более 9 млрд рублей. Новые здания медучреждений возводятся в первую очередь там, где это особенно необходимо, в соответствии с наказами жителей региона.

В программу текущего ремонта в Подмосковье включено 135 объектов здравоохранения, из которых 128 уже открыты после проведенных работ.

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