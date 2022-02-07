РИАМО - 7 фев. Еще 40 коммерческих объектов возведут на территории Подмосковья, соответствующие заявки поступили в Центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области на прошедшей неделе. В регионе появятся 15 объектов крупного и 25 объектов малого бизнеса, сообщает пресс-служба областного министерства жилищной политики.

В число запланированных объектов крупного бизнеса вошли: 8 производственных площадок на участках общей площадью 60,4 га в Солнечногорске, склад на участке площадью 45,02 га в Дмитровском округе, сельское хозяйство на участке площадью 9,03 га в Наро-Фоминском округе и прочие объекты.

Среди будущих объектов малого бизнеса: склад для сельскохозяйственной продукции на участке площадью 29,6 га в Солнечногорске, спортивный объект на участке площадью 17 га в Подольске, производственный цех на участке площадью 0,285 га в Ленинском округе, производственное здание на участке площадью 1,51 га в Серпухове, склад на участке площадью 0,11 га в Балашихе и другие объекты.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно через почту: css@mosreg.ru и кол-центр по номеру: 8(498)602-00-00.