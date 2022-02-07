РИАМО - 7 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил назначить зампреда правительства региона – министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову на пост первого зампреда правительства области.

«Светлана Анатольевна Стригункова будет первым заместителем председателя правительства. Этот блок требует у нас усиления. В качестве министра Светлана Анатольевна предлагает своего коллегу. Также этот вопрос мы рассмотрим», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Стригункова начала трудовую деятельность на госслужбе в министерстве экономики Московской области. Она прошла путь от ведущего специалиста отдела финансово-бюджетного регулирования до начальника управления госпрограмм.

С февраля 2014 года Стригункова была замминистра экономики и финансов Московской области, с мая 2015 года – первым замминистра экономики и финансов региона, с ноября 2019 года – первым замминистра здравоохранения Подмосковья, а с января 2020 года – министром здравоохранения области.

С 2021 года Стригункова занимает пост зампреда правительства региона – министра здравоохранения Подмосковья.

Стригункова награждена знаком отличия «За заслуги перед Московской областью» III степени.