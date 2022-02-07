РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. С 31 января по 6 февраля жители Люберец обратились в полицию почти 2 тыс. раз, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю в межмуниципальное управление «Люберецкое» обратилось 1950 граждан, по 19 сообщениям возбуждены уголовные дела, 16 из них раскрыты по горячим следам», - сказал Романцев.

Он добавил, что на территории обслуживания за неделю произошло 250 ДТП с 1 пострадавшим и 1 погибшим.

Также Романцев напомнил жителям о том, что в горокруге участились случаи дистанционного мошенничества. Люберчан просят не переводить деньги на неизвестные счета.

«Большая просьба, звоните в 112 или полицию», - заключил Романцев.