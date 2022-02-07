РИАМО - 7 фев. Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова будет занимать должность заместителя председателя правительства региона, она будет курировать вопросы транспорта и Минимущества, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В транспортном блоке также у нас, это очевидно, запрос на дороги и транспорт. Анна Владимирована Кротова станет зампредом и будет курировать МТДИ и Минимущества», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что эти два ведомства работают в тесной связке.