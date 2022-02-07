РИАМО - 7 фев. Проблему обмахнутых дольщиков должны решить в Подмосковье до конца 2023 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас осталось два года. 2022 и 2023, когда наш блок, наши главы должны закончить все, что связано с обманутыми дольщиками», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в текущем году планируют выдать 15 тыс. ключей, в следующем - порядка 11 тыс.

«Здесь ключевое, что после решения этих вопросов становятся ребром вопрос инфраструктуры. Нам нужно подумать, как обеспечить дорогами, садами, школами», - заключил Воробьев.

Московская область стала лидером среди российских регионов по темпам решения проблем обманутых дольщиков по итогам 2021 года.