РИАМО - 7 фев. Динамика заболеваемости коронавирусом в Подмосковье снижается, можно предположить, что регион вышел на плато, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим, что сейчас ситуация нормализовалась, мы уже, слава Богу, не растем. Но и не падаем. Похоже, что вышли на плато», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что наблюдается запредельная нагрузка на амбулаторное звено в течение последних недель. В эту сферу направлены медики из поликлиник и стационаров, узкие специалисты, также к работе подключили студентов.

«Очевидно, что для всех, особенно для тех, кто вакцинирован, (омикрон - ред.) протекает гораздо легче», - добавил губернатор.

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