РИАМО - 7 фев. На этой неделе погоду в Москве и Подмосковье определят атлантические циклоны. В столичном регионе будет облачно и не по сезону тепло, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Будет преобладать облачная погода, время от времени будут идти осадки, преимущественно в виде небольшого снега. В какие-то дни местами он возможен с дождем или (будет идти - ред.) мокрый снег», - сказал Синенков.

По его словам, температурный режим на этой неделе ожидается на 7-8 градусов выше средних многолетних значений. Дневная температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до минус 2 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже минус 5-6 градусов.

Синоптик добавил, что с понедельника по пятницу в Московском регионе может выпасть 7-8 мм осадков, при этом из-за теплой погоды выпавший снег станет более плотным. Высота снежного покрова может уменьшиться на пару сантиметров.

Ветер будет преобладать южный и юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление всю неделю будет пониженным и окажется в пределах 738-742 мм рт. ст.

«Такая погода больше напоминает погоду, характерную для Западной Европы, за исключением, пожалуй, того, что выпало очень много снега в центре Европейской части России», - заключил Синенков.

Атака трех циклонов и рост сугробов: какой погоды ждать в феврале>>