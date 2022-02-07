РИАМО - 7 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ПАО «Россети Московский регион» к административной ответственности за нарушения правил технологического присоединения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении являлась жалоба гражданина на данное нарушение со стороны компании, которая не выполнила техприсоединение энергопринимающих устройств в срок.

Ведомство вынесло постановление о привлечении компании к административной ответственности и назначило штраф в 600 тыс. рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, ПАО «Россети Московский регион» обратилось в суд. Но там компании отказали в удовлетворении требований. Арбитраж подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.