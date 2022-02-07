РИАМО - 7 фев. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин будет курировать работу информационного блока правительства региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас большой информационный блок. Здесь я бы хотел начать со слов благодарности. У нас и (вице-губернатор Подмосковья – ред.) Наталья Сергеевна Виртуозова, и (министр правительства Московской области по информационной политике – ред.) Анастасия Викторовна Звягина долгое время вели результативную работу, большую, профессиональную», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что информационное направление требует изменений.

«В должности зампреда информационный блок будет курировать Духин Вячеслав Вячеславович. Очень рассчитываю, что Екатерина Швелидзе (министр правительства региона по социальным коммуникациям – ред.), которая будет министром объединенных управлений, также позволит еще более активно осуществлять социальные коммуникации», — отметил Воробьев.

Воробьев отметил, что Швелидзе в новой должности нужно будет обращать особое внимание на реакцию в социальных сетях, сопровождение всех тех запросов, которые важно урегулировать.

Вячеслав Духин родился 30 июня 1980 года в Москве. В 2002 году окончил факультет международных отношений МГИМО. С 2012 по 2014 годы учился в «Сколкове». С 1999 по 2019 годы работал на телевидении.

В 2019 году назначен замглавы директора «РЭО» по вопросам информационной политики. В 2020 году занял должность министра по социальным коммуникациям, а через 4 месяца – зампреда правительства Подмосковья. В 2016 году удостоился знака третьей степени «За заслуги перед Московской областью».