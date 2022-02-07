РИАМО - 7 фев. Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева займет должность заместителя председателя правительства региона - министра инвестиций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зиновьева Екатерина Анатольевна продолжит работать в инвестиционном блоке на должности заместителя председателя правительства - министра инвестиций», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Зиновьева возглавила министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области в июле 2020 года. До этого она занимала пост первого заместителя министра экономики и финансов региона.

Зиновьева родилась в Перми. Закончила Ижевский государственный технический университет по специальности «экономист-менеджер». Позже закончила Удмуртский государственный университет по специальности «юрист», а также INSEAD MBA (бизнес администрирование). С 1998 по 2003 годы работала в различных коммерческих банках, а с 2004 по 2018 годы занимала различные должности в ПАО «Сбербанк». С 2018 года занимала должность замминистра экономики и финансов Московской области, с 2019-го — была первым заместителем министра экономики региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин будет курировать работу информационного блока правительства региона.