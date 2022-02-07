РИАМО - 7 фев. Кандидатура зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной предложена на пост вице-губернатора региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Социальный блок у нас возглавляет Ирина Александровна Каклюгина. Предлагаю внести на рассмотрение Мособлдумы должность вице-губернатора», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Каклюгина родилась 18 марта 1981 года в Нижнем Новгороде. Школу окончила в подмосковном наукограде Дубна. В 2003 году окончила Московский государственный университет печати. Затем училась в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

В сфере госуправления начала работать в 2013 году. Занимала должности советника министра в министерстве социальной защиты населения Московской области, заведующей секретариатом заместителя председателя правительства Подмосковья в администрации губернатора области. В 2015-2017 гг. перешла на должность заместителя министра в министерстве социального развития Московской области.

В 2017-2018 гг. Каклюгина работала заместителем министра министерства здравоохранения Московской области. В 2018 году работала заместителем министра, далее, в 2019 году — первым заместителем министра, в октябре того же года ее назначили министром образования Московской области вместо Ольги Забраловой.