РИАМО - 7 фев. Пациенты с симптомами ОРВИ и подтвержденным коронавирусом в Подмосковье теперь могут открыть больничный лист, не посещая поликлинику. Для этого нужно позвонить в кол-центр по телефону 122. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы видим, какая нагрузка сейчас ложится на поликлиники региона. Поэтому мы ввели возможность открытия больничных листов через кол-центр 122. Оператор примет вашу заявку, после чего с вами свяжется врач, задаст уточняющие вопросы о вашем самочувствии, проведет аудиоконсультацию и откроет больничный», — сказала заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Листок нетрудоспособности будет открыт с даты поступления заявки в кол-центр 122, добавила она.



В зависимости от состояния пациента, специалист может направить человека в поликлинику или оформить ему вызов врача на дом для проведения осмотра и назначения лечения.

Ранее в регионе заработал сервис по дистанционному закрытию электронных больничных. Это можно сделать 2 способами: диспетчер кол-центра свяжется с пациентом за несколько дней до окончания больничного и предложит его закрыть. Кроме того, можно самостоятельно оставить заявку в кол-центре по номеру 122.

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