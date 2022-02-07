РИАМО - 7 фев. За минувшие сутки в Москве умерли 83 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего жертвами пандемии в столице стали 39 517 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в Москве зафиксировали 15 442 случая заражения коронавирусом. Выздоровели после заражения 13 097 пациентов. С начала пандемии в городе выявили 2 511 333 случая Covid-19, а побороли инфекцию 2 047 924 пациента.

Как заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, 90-95% всех заболевших коронавирусом в Москве заражены штаммом омикрон. Доля дельты составляет 2-4%.

Вакцинация является наиболее надежной защитой от тяжелого протекания и опасных последствий заражения коронавирусом. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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