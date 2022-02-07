РИАМО - 7 фев. В Москве за минувшие сутки было госпитализировано 1322 человека с Covid-19, что на 7,29% меньше показателя предыдущего дня (1426), сообщает оперштаб Москвы.

При этом в городе продолжает расти доля госпитализированных пациентов от общего числа выявленных заражений коронавирусной инфекцией. По состоянию на 7 февраля, за сутки в Москве было госпитализировано 8,6% от всех подтвержденных случаев заболевания Covid-19. По данным на 6 февраля, этот показатель был равен 7,6%.

За минувшие сутки было выявлено 15 442 случая коронавирусной инфекции, побороли заболевание 13 097 пациентов, жертвами пандемии стали 83 человека.

Всего в мегаполисе было выявлено 2 511 333 случая Covid-19, выздоровели после заражения 2 047 924 пациента, умерли 39 517 человек.

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