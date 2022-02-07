РИАМО - 7 фев. За минувшие сутки в больницы Московской области отправлены 456 пациентов с коронавирусом. Число госпитализаций за сутки снизилось на 35,95%, днем ранее было госпитализировано 712 больных, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в области выявили 12 230 новых заболевших, выздороветь от коронавируса удалось 6982 пациентам, спасти не удалось 39 человек.

Врачи напоминают, что единственным надежным способом сохранить здоровье и спасти жизнь является вакцинация. Привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что система здравоохранения региона сейчас испытывает большую нагрузку.

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