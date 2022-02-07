РИАМО - 7 фев. За минувшие сутки госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в стране уменьшилась на 14,95% по сравнению с предыдущим днем. В больницы доставлены 10 843 заболевших, следует из данных оперштаба.

По статистике за 6 февраля в стране было госпитализировано 12 749 пациентов с коронавирусом.

Также за сутки в РФ выявили 171 905 случаев Covid-19, выздоровели 55 683 человека, скончались 609 пациентов.

С начала пандемии в стране зафиксировано 12 982 023 случая заражения, врачи вылечили 10 624 954 пациента, умерли 336 023 заболевших.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов отметил, что характер эпидемиологического процесса при омикроне очень похож на сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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