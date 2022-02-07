РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Полицейские подмосковного Подольска рассказали прохожим о преимуществе портала госуслуг в рамках информационной акции, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по Подольску при поддержке Общественного совета при УМВД провели информационную акцию «Госуслуги – на страже вашего времени!» на одной из улиц округа. Участковые уполномоченные полиции рассказали прохожим об одной из особенностей единого портала – возможности дистанционного получения необходимых услуг и оформления важных документов.

Данный функционал существенно экономит время и помогает в наиболее короткий срок пройти все необходимые операции без очереди, сохраняя высокое качество сервиса. В завершение мероприятия полицейские раздали информационные памятки с подробными напоминаниями об основных механизмах работы электронного портала gosuslugi.ru.