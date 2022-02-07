РИАМО - 7 фев. Две представительницы российской хоккейной команды получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

«К сожалению, Лена Дергачева остается в ковидном протоколе. Туда же попала Вика Кулишова. Сегодня рецидив случился у Ангелины Гончаренко. У нее снова выявлен положительный тест», — сказал тренер.

По его словам, сейчас команда находится в сложной ситуации, но будет продолжать бороться.

Ранее российские хоккеистки разгромно проиграли сборной Канады со счетом 6:1. Начало игры было перенесено на один час, на лед все участники матча вышли в масках.

Заключительный матч на предварительном этапе Россия проведет против сборной Финляндии 8 февраля.

XXIV зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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