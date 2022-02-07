РИАМО - 7 фев. Для реконструкции станции Крюково будущего МЦД-3 Москва предоставит земельный участок, он свободен от объектов капитального строительства, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о предоставлении земельного участка на Новокрюковской улице в Зеленограде приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин.

По словам ответственного секретаря ГЗК, председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, РЖД получит участок в аренду на 5 лет для размещения проектируемых объектов ж/д инфраструктуры. Участок также предназначен для реализации проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)»: этап 1 — «Реконструкция станции Крюково и развитие конечной станции оборота моторвагонного депо Крюково».

Пятова уточнила, что земельный участок не обременен земельно-правовыми отношениями и свободен от объектов капитального строительства.

Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект в Московском регионе, объединяющий формат пригородных электричек и метрополитена. Уже запущены 2 диаметра, МЦД-3 и МЦД-4 готовят к открытию в 2023-2024 годах. Последний, пятый диаметр планируют запустить уже к 2025-2026 годам.