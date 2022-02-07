РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Пункт вакцинации в гипермаркете «Глобус» Подольска будет работать до 13 февраля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, сделать прививку в гипермаркете горожане смогут с 7 по 13 февраля с 9:00 до 14:00. В помещении общественной палаты (улица Кирова, 4) вакцинация будет проводиться 8, 9 и 11 февраля с 12:00 до 15:00.

Помимо этого, ежедневно с 8:00 до 20:00 горожане смогут вакцинироваться в стационарных пунктах: ОСП №1, Кирова, 27; ОСП №2, Батырева, 7; ОСП №3, Бородинская, 22; ОСП №4, бульвар 65-летия Победы, 10; ОСП №5, микрорайон Климовск, проспект 50-летия Октября, 21; ОСП №6, микрорайон Климовск, Больничный проезд, 1; ОСП №7, микрорайон Львовский, Больничный проезд, 4А.

Также ежедневно, включая субботу и воскресенье, с 8:00 до 16:00 можно сделать прививку во взрослой поликлинике на улице Ленинградской, 9, а с 8:00 до 14:00 с понедельника по пятницу - в амбулатории на улице Школьной, 6 поселка Быково.

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