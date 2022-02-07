РИАМО - 7 фев. В России за минувшие сутки умерли 609 Covid-пациентов, всего жертвами пандемии в стране стали 336 023 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за прошедшие сутки скончались 83 пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 64, в Подмосковье – 39, в Алтайском крае – 19, в Нижегородской и Иркутской областях – по 15, в Красноярском крае – 13.

Лучшим способом защиты от инфекции является вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно. В стране зарегистрированы несколько отечественных вакцин.

На прошлой неделе в РФ началась вакцинация от Covid-19 подростков. Детей от 12 до 17 лет прививают российским препаратом «Спутник М». Подросткам до 15 лет для вакцинации требуется разрешение родителей.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>