РИАМО - 7 фев. Врачи подмосковных медучреждений вылечили еще 6982 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии число выздоровевших Covid-пациентов составляет в регионе 664 192 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки на территории Московской области зарегистрировали 12 230 новых случаев заражения Covid-19, скончались 39 человек.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 836 927 случаев инфицирования, жертвами болезни стали 13 592 человека.

В Московской области продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в городскую поликлинику или мобильный пункт вакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>