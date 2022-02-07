РИАМО - 7 фев. В столице за прошедшие сутки медики смогли вылечить 13 097 человек от коронавируса, всего в городе победили инфекцию 2 047 924 пациента, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе за сутки было выявлено 15 442 случая заболевания. С начала пандемии в Москве зафиксировано 2 511 333 случая коронавирусной инфекции.

Врач высшей категории Лариса Алексеева заявила, что за здоровьем детей необходимо особенно пристально следить в период массового заражения. При повышении температуры до 38 градусов, появлении частого кашля и затруднении дыхания у ребенка следует незамедлительно обратиться за помощью к медикам.

Москвичам напомнили, что защититься от инфекции можно с помощью вакцинации. Сделать это можно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах мегаполиса.

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