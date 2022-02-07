РИАМО - 7 фев. За минувшие сутки на территории Московской области подтвердилось 12 230 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии этот показатель составляет 836 927 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по России за прошедшие сутки выявлено 171 905 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 12 982 023 таких случая.

В настоящее время в Московской области наблюдается большая нагрузка на систему здравоохранения. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, региону оказывает поддержку федеральное правительство. Дополнительная закупка лекарств проводится своевременно.

Чтобы избежать инфицирования коронавирусом, нужно вакцинироваться. Жителей прививают отечественными препаратами, которые доказали свою безопасность и эффективность.

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