РИАМО - 7 фев. На территории России зафиксировали еще 171 905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране зафиксировали 12 982 023 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в столице за сутки выявили 15 442 случая заражения, в Санкт-Петербурге – 13 372, в Подмосковье – 12 230, в Челябинской области – 4900, в Пермском крае – 4797, в Свердловской области – 4796.

Ранее в РФ убрали обязательное ношение защитных перчаток из перечня мер, направленных на борьбу с Covid-19. Носить маски в общественных местах по-прежнему обязательно.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 64,1%. Полную вакцинацию двумя компонентами препарата от Covid-19 прошли 80 446 704 человека.

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