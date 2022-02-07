РИАМО - 7 фев. За минувшие сутки в столице было выявлено 15 442 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии коронавируса в городе подтвердилось 2 511 333 случая Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Срок лечения пациентов с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией был уменьшен до недели. Граждане смогут прекращать соблюдение самоизоляции уже через 7 дней после подтверждения заражения Covid-19, если у них не наблюдаются симптомы заболевания.

Также нет необходимости соблюдать карантин и при контакте с заразившимся коронавирусной инфекцией.

В столице продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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