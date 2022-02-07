РИАМО - 7 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписания Московского областного УФАС России в отношении компаний «Химсервис» и «Гиперторг» за нарушение антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в ведомство поступило заявление от АО «Спецхимия», в котором указывались сведения о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

По результатам рассмотрения обращения региональное УФАС вынесло решение о нарушении фирмами антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

Не согласившись с указанными решением и предписаниями компании обратились в суд. Но там им отказали в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения и предписаний Московского областного УФАС России.