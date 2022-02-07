РИАМО - 7 фев. Сотрудники полиции задержали в Жуковском 18-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, который подозревается в сбыте запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Задержание произошло в лесном массиве рядом с улицей Кооперативной. Во время досмотра сотрудники полиции изъяли 35 свертков с белым порошкообразным веществом.

«Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, содержимое двух свертков является наркотическим средством – мефедроном», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как пояснил сам задержанный, изъятые наркотики он должен был сбыть в одном из тайников в столице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.