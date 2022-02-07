РИАМО - 7 фев. Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и руководитель управления Росреестра Подмосковья Светлана Зайцева провели встречу. На ней была обсуждена важность продолжения взаимодействия по решению вопросов о реализации ФЗ о «Гаражной амнистии», а также реализация мероприятий программы соцгазификации в области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Росреестра.

«В настоящее время на территории субъекта организована консультативная работа с гражданами Подмосковья по оформлению объектов гаражного назначения. Управлением еженедельно проводятся обучающие семинары с кадастровыми инженерами на предмет подготовки технических и межевых планов», - сказала Зайцева.Она подчеркнула, что для оперативного решения вопросов по реализации программы социальной газификации на территории региона создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители регионального Минэнерго, специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области и компании «Мособлгаз».

По словам Зайцевой, сейчас на территории Подмосковья реализация президентской программы по газификации предусмотрена на территории более чем 3 тыс. населенных пунктов.

Вячеслав Фомичев обозначил основные законодательные инициативы на 2022 год, предусматривающие разработку нормативно-правовых актов, внесение изменений в действующее законодательство в части сокращения сроков предоставления земельных участков, предназначенных для размещения объектов жилищного строительства.