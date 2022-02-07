РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 фев. С понедельника и до 13 февраля в подмосковном Щелкове пройдет профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход», основное внимание инспекторов будет направлено на соблюдение водителями правил перевозки детей в автомобилях, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Также особое внимание при осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения будет направлено на профилактику и пресечение нарушений ПДД РФ со стороны детей-пешеходов.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем устройств, соответствующих весу и росту ребенка.