РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Мусорные контейнеры переполнились в ЖК «Весенний» Подольска из-за припаркованных машин, мешающих проезду спецтехники, сообщили в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Управляющая компания ООО «Импульс» неоднократно просила жителей ЖК «Весенний» не парковать автомобили третьим рядом. Так как проезд от въезда на территорию до контейнерных площадок должен быть всегда свободен.

Однако из-за подобной парковки 5-6 февраля мусоровоз не смог проехать к контейнерным площадкам для сбора и вывоза мусора. В итоге, в понедельник жители могли отмечать переполнение емкостей мусорных контейнеров.

«Все понимают сложность с парковкой, но блокировка въезда на территорию спецтехнике чревата эвакуацией или штрафными санкциями», - заключили в сообщении.