РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 36-летнего мужчину, который не выходит на связь с 1 февраля, сообщила родственница пропавшего.

«Николай Трифонов мой брат. Он родился 12 ноября 1985 года. Последний раз выходил на связь 1 февраля и после этого никакой информации о нем нет. Прошу всех, кто знает о его местонахождении, сообщить по телефону: 8(977)648-03-24», - сказала сестра.

Из особых примет у мужчины шрам на лбу между бровей, рост 170 сантиметров, глаза карие.