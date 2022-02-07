РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец с 7 по 13 февраля проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход — Пешеходный переход» и проверят водителей и пешеходов на соблюдение правил дорожной безопасности, передает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Экипажи ДПС будут патрулировать утром и вечером возле пешеходных переходов.

Водителям напоминают, что перед «зеброй» необходимо снизить скорость и предоставить преимущество пешеходу. Жителям необходимо переходить дорогу в положенном месте и использовать световозвращающие элементы.

За непредоставление преимущества пешеходам водителям грозит административный штраф в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Пешеходам за нарушение правил предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.