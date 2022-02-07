РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Хореографический коллектив подольской школы №32 стал трехкратным лауреатом I степени конкурса «Золото нации», сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

С 3 по 6 февраля в оздоровительном комплексе «Снегири» Управления делами президента РФ проходил V Международный фестиваль-конкурс «Золото нации», на котором было представлено более 150 конкурсных номеров.

Хореографический коллектив подольской школы №32 «Колорит» стал трехкратным лауреатом I степени с номерами «Скоморохи», «Я твой ангел», «Струны души». Учащийся Кирилл Диргунов получил специальный приз от жюри за «Высокое исполнительское мастерство».

Хореографический коллектив «Колорит» покорил сердца не только жюри, но и всех участников фестиваля. Ребят и руководителя коллектива поздравили с очередными победами.