РИАМО - 7 фев. Торговый центр W, который находится на юге столицы, могут закрыть на 90 дней из-за нарушения мер против Covid-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Романов.

«Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре «W», который расположен по адресу: улица Бирюлевская, д. 51, к. 1. Большинство посетителей находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты», - отметил Романов.

По его словам, еще на территории ТЦ выявлены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Кроме того, в торговом объекте не было информации и звукового оповещения о соблюдении масочного режима.

«При входе в торговый центр не проводилась термометрия посетителей», - добавил специалист.

Он подчеркнул, что администрация ТЦ не приняла все необходимые меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований из-за ситуации с коронавирусом.

Романов уточнил, что за такие нарушения торговому объекту грозит штраф 300 тыс. рублей. Если будет выявлен факт причинения вреда здоровью человека, то штраф может вырасти до 1 млн рублей, также ТЦ может грозить приостановление деятельности на срок до 90 дней.