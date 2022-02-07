РИАМО - 7 фев. Управление Росреестра по Москве в январе 2022 года поставило пять новостроек, возведенных по программе реновации жилищного фонда, на кадастровый учет, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Многоквартирные дома находятся в Северо-Восточном административном округе на улице Староалексеевской, д. 3, в Южном административном округе на улице Бехтерева, д. 3А (строительный адрес: ул. Бехтерева, вл. 3/1), в Юго-Западном административном округе на Севастопольском проспекте, д. 79А (строительный адрес: просп. Севастопольский, вл. 79), в Юго-Восточном административном округе на улице Ставропольской, д. 23/1, и в Северо-Западном административном округе на улице Генерала Глаголева, д. 5, корп. 1.

«За первый месяц года столичным Росреестром поставлены на кадастровый учет пять домов по программе реновации, которые находятся в районах: Алексеевский, Царицыно, Зюзино, Люблино и Хорошево-Мневники. Общая площадь всех оформленных в январе многоэтажек составляет порядка 131 тыс. квадратных метров, в них предусмотрено 1 259 квартир», — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что права собственности города на первые квартиры уже оформлены в новостройках на Севастопольском проспекте в районе Зюзино и на улице Генерала Глаголева в Хорошево-Мневниках.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что со старта программы реновации жилищного фонда в Москве было введено в эксплуатацию свыше 180 новых домов.

«С момента запуска программы реновации в эксплуатацию введено 183 жилых дома общей площадью квартир 2,4 миллиона квадратных метров, из которых под заселение передана 151 новостройка», – отметил Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда в августе 2017 года. Она касается примерно 1 млн жителей столицы. Для ее реализации на территории Москвы подобрано 534 стартовые площадки.

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