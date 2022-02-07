РИАМО - 7 фев. Система денежных переводов Western Union прекратит осуществлять денежные операции внутри РФ с 1 апреля. Такое решение было принято из-за низкой востребованности переводов внутри страны, сообщает РБК.

При этом осуществлять трансграничные переводы можно будет в штатном режиме. Компания будет фокусироваться на международных денежных переводах и развитии многоканальной платформы. С ее помощью банки-партнеры системы могут запускать переводы за рубеж для своих клиентов.

Если отправители оформили перевод до 31 марта, который еще не был получен адресатом, они смогут вернуть средства с 1 апреля в отделениях «Почты России». Отправить перевод внутри РФ через Western Union будет нельзя уже 31 марта, с 1 апреля клиенты не смогут получать выплаты или возврат средств.

С 24 марта будет сокращен лимит внутренних переводов до 5 тыс. рублей. Сейчас в зависимости от определенных условий сумма перевода может достигать 7,5 тыс. долларов.

Western Union является одной из крупнейших компаний, которая занимается международными денежными переводами. Всего по итогам 11 месяцев 2021 года в России физлица отправили через системы денежных переводов Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России» 7,5 млрд долларов.