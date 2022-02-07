РИАМО - 7 фев. Ситуация с соблюдением курьерами правил дорожного движения требует внимания и контроля. В первую очередь правилам поведения курьеров должны учить их компании-работодатели, при этом столичный Дептранс будет работать с компаниями курьерской доставки, чтобы помочь им в этом вопросе, сообщил заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

«Ситуация эта требует уже пристального контроля и внимания. Количество курьеров в Москве за последние несколько лет выросло в разы. На сегодняшний день, по нашим оценкам, около 100 тыс. людей заняты в работе как курьеры. Кто-то на постоянной основе, кто-то на временной», — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что, скорее всего, число курьеров в городе будет только расти, поэтому курьеров необходимо обучать правилам дорожного движения. Заниматься этим в первую очередь должны их компании-работодатели.

«Нередки случаи, когда курьеры едут по надземным пешеходным переходам на тяжелых электрических велосипедах вместо того, чтобы спешиться и руками толкать велосипед, не создавая проблем для других пешеходов. Они едут, бывает, расталкивают людей, ведут себя безобразным образом. Такие вещи недопустимы», — подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что такие же ситуации происходили и в подземных пешеходных переходах, когда курьеры ехали на электрическом велосипеде по переходу в час пик.

«Мы будем стараться на это влиять, но в первую очередь это сфера ответственности служб курьерской доставки. Как и в нашем случае: когда мы берем на работу водителя городского автобуса, мы его обучаем», — подчеркнул заммэра.

По мнению Ликсутова, это улучшит ситуацию с курьерами, которая иногда бывает конфликтной. Заммэра напомнил, что Минтрансом РФ был разработан законопроект, который регламентирует все средства индивидуальной мобильности.