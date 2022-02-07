РИАМО - 7 фев. На участке магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны ведутся работы по возведению искусственных сооружений и обустройству дорожного полотна, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках проекта трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе в настоящий момент строятся два участка – от Боровского шоссе до Киевского шоссе, который готов уже более чем на треть, а также в конце прошлого года началось строительство участка от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, протяженность участка от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны составляет 30 км. Там построят три путепровода, шесть подземных и три надземных пешеходных перехода.

«В настоящее время на участке ведутся работы по обустройству дорожного полотна, строительству искусственных сооружений и перекладке инженерных коммуникаций», – подчеркнул заммэра.

Окончание строительства участка трассы от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны улучшит транспортную доступность поселения Сосенское ТиНАО и района Южное Бутово ЮЗАО. Там находится множество СНТ и жилых кварталов. Кроме того, открытие дорожного движения на участке позволит обеспечить транспортную связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также исключить необходимость объезда через МКАД и прилегающую улично-дорожную сеть.

Благодаря этому будет снижена транспортная нагрузка на МКАД, Калужское шоссе, улицы Александры Монаховой, Бартеневскую и Академика Семенова.