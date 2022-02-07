РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 фев. В подмосковном Домодедове разыскивают пропавшего 25-летнего Илью Карпова, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение мужчины неизвестно с 31 января.

Рост Карпова - 182 см, он нормального телосложения, у него черные волосы и карие глаза.

Мужчина был одет в оранжевую куртку и темные джинсы. С собой у него был рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.