РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 фев. Жителей подмосковного Королева просят убрать машины с дорог 8 и 11 февраля для уборки снега, сообщил глава города Игорь Трифонов.

По прогнозам в Московском регионе на предстоящей неделе снова выпадут осадки. Рабочие и техника готовы и с утра приступили к работе.

«Наиболее пристальное внимание, как и прежде, уделяем пешеходным переходам и подходам к социальным объектам», - написал Трифонов.

Жителей Королева просят освободить дороги от автомобилей, чтобы убрать обочины и парковочные карманы. 8 февраля с 23:00 до 6:00 техника и бригады будут очищать обочины и парковочные карманы на улицах Терешковой и Космонавта Стрекалова (от станции Подлипки Дачные до улицы Фрунзе).

11 февраля с 23:00 до 6:00 техника пройдет по четной стороне улицы Исаева и по Дворцовому проезду.

На время работы техники водителей просят перепарковать свои автомобили.